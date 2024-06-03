قال أبتي علاء الدينوف، قائد قوات "أحمد" الخاصة ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للجيش الروسي، إن موارد الناتو اقتربت فعلا من النفاد وهي غير قادرة على إيقاف روسيا.

وأضاف علاء الدينوف: "موارد كتلة الناتو، من حيث المبدأ، على وشك الانتهاء بالفعل. هذا الحلف لا يستطيع إنتاج الكميات اللازمة من الأسلحة والمعدات الحربية لوقف روسيا".

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وأشار قائد قوات "أحمد"، إلى أن الموارد البشرية للتشكيلات الأوكرانية على وشك الانتهاء. وقال: "تقريبا لم يعد هناك على أراضي أوكرانيا، من يريد القتال ضد روسيا".

وشدد على أن القوات الروسية تمكنت منذ فترة بعيدة، من القضاء على الكتلة الأساسية من الأشخاص الذين قاتلوا ضمن الفصائل المسلحة الأوكرانية بدوافع عقائدية "ومن كل قلب".

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "أوكرانيا باتت تعتمد بشكل شبه كامل على الدعم المالي الغربي وتوريدات الأسلحة".

وصرح لافروف بأن الغرب يريد "إزالة روسيا كمنافس جيوسياسي قوي"، مضيفا أنه "لذلك شنت واشنطن وبروكسل حربا هجينة علينا، إضافة إلى الضغط غير المسبوق من خلال العقوبات"، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لمنع شركاء روسيا من أي تعاون معها.

المصدر: نوفوستي