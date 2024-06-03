الرئاسة التركية تدين اعتداء الشرطة الأمريكية على صحافي تركي أثناء تظاهرة داعمة للفلسطينيين

دانت الرئاسة التركية الأحد، الاعتداء الجسدي من قبل شرطة مدينة نيويورك الأمريكية على مصور وكالة "الأناضول" التركية فاتح أقطاش، أثناء تغطيته لتظاهرة داعمة لفلسطين.

إقرأ المزيد

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في منشور عبر منصة "إكس": "أدين الاعتداء الجسدي على السيد أقطاش، وأعرب عن تمنياتي بالسلامة له ولأسرة وكالة الأناضول".

وأكد أن "حرية الصحافة هي العمود الفقري للديمقراطية".

وشدد على أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب جميع الصحافيين الساعين وراء الحقيقة والمناضلين ضد الظلم.

Bugün, ABD’nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş, New York polisinin sert müdahalesine maruz kaldı.



Sayın Aktaş'a yapılan fiziksel saldırıyı kınıyorum. Kendisine ve Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 2, 2024

وفي وقت سابق الأحد، أظهر مقطع فيديو صوره صحفي آخر، قيام أحد أفراد الشرطة بدفع أقطاش أثناء مهمته في منطقة بروكلين التابعة لنيويورك، مما أدى إلى سقوطه بشدة على الأرض.

وقال أقطاش عن الحادثة: "أثناء محاولتي تصوير تدخل الشرطة في الاحتجاجات، دفعني أحد أفرادها بعنف إلى الخلف، ولتفادي إلحاق الضرر بالكاميرا اضطررت للسقوط على ظهري، وارتطم مرفقي بالأرض بشدة".

وأضاف: "تلقيت نصيبي من العنف الشرطي ضد المتظاهرين الذين كانوا يقومون بعمل سلمي".

ABD'de basın özgürlüğü lafta...



ABD’nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş, polisin göstericilere karşı şiddetli müdahalesini görüntülemeye çalışırken New York Polisinin sert darbesine maruz kaldı.pic.twitter.com/AaN3A92Rvl — 🌷🇹🇷ALUCLU Eyyüp🇵🇸🌷 (@eyyup_aluclu) June 2, 2024

ونظم محتجون الجمعة تظاهرة للتنديد باستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة تلك التي استهدفت مدينة رفح قبل أيام.

وسيطر المحتجون على أجزاء من متحف بروكلين، وعلقوا على سطحه لافتة ضخمة كتبوا عليها "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

واعتقلت الشرطة العشرات من المتظاهرين، ووثقت عدسات الكاميرا قيام عناصر من الشرطة بلكم متظاهرة بعد إيقاعها على الأرض. كما شوهد أحد المتظاهرين وهو مكبل اليدين من الخلف ووجهه مغطى بالدماء.

المصدر: RT+ الأناضول