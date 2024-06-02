البرتغال.. تصادم طائرتين خلال عرض جوي يودي بحياة طيار ويصيب آخر (فيديو)

أفادت القوات الجوية البرتغالية يوم الأحد باصطدام طائرتين ببعضهما بعد الظهر خلال مشاركتهما في معرض بيجا الجوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وذكر مسؤولون برتغاليون في بيان رسمي أن الضحية إسباني الجنسية وعضو في فريق "ياك ستارز"، وهو من الفرق التي كانت تؤدي عرضا جويا خلال فعاليات المعرض.

وبحسب الموقع الإلكتروني للقوات الجوية، فإن "ياك ستارز" هو فريق للعروض الأكروباتية يضم طيارين برتغاليين وإسبان.

وأكد المتحدث باسم الجيش البرتغالي مصرع قائد إحدى الطائرتين، كما أصيب طيار آخر برتغالي بجروح طفيفة.

وأوضح البيان أن الطيار المصاب تلقى إسعافات أولية طارئة قبل "نقله إلى المستشفى في باجة"، وهي بلدة تقع جنوب البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تصادم الطائرتين خلال العرض ومن ثم سقوطهما.

ويعد العرض الجوي، الذي تنظمه القوات الجوية البرتغالية، أكبر عرض جوي وطني ويقام في القاعدة الجوية رقم 11 في باجة. كان الحدث هذا العام مجانيا وأقيم يومي 1 و 2 يونيو. بعد تحطم الطائرة تم الانتهاء منه. وحاليا يتم التأكد من كافة ملابسات الحادث.

المصر: وكالات