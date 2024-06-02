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مظاهرات حاشدة في شوارع مانهاتن بنيويورك احتجاجا على الحرب المستمرة في غزة (فيديوهات + صور)

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مظاهرات حاشدة في شوارع مانهاتن بنيويورك احتجاجا على الحرب المستمرة في غزة (فيديوهات + صور)
AFP
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خرج آلاف المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين، يوم الأحد، إلى شوارع مانهاتن بنيويورك، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار.

وطالب المتظاهرون أيضا بمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن الحرب المدمرة في غزة.

مظاهرات حاشدة في شوارع مانهاتن بنيويورك احتجاجا على الحرب المستمرة في غزة (فيديوهات + صور)
مظاهرات حاشدة في شوارع مانهاتن بنيويورك احتجاجا على الحرب المستمرة في غزة (فيديوهات + صور)

وندد المحتجون باستمرار "الصمت الدولي على ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية".

مظاهرات حاشدة في شوارع مانهاتن بنيويورك احتجاجا على الحرب المستمرة في غزة (فيديوهات + صور)
مظاهرات حاشدة في شوارع مانهاتن بنيويورك احتجاجا على الحرب المستمرة في غزة (فيديوهات + صور)

وأظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين وهم يحملون لافتات كتب عليها "فلسطين حرة"، وسط هتافات عالية "كلنا غزة".

مظاهرات حاشدة في شوارع مانهاتن بنيويورك احتجاجا على الحرب المستمرة في غزة (فيديوهات + صور)

وتنظم احتجاجات في نيويورك ومختلف أنحاء الولايات المتحدة، مؤيدة للفلسطينيين، منذ اندلاع الحرب في غزة.

مظاهرات حاشدة في شوارع مانهاتن بنيويورك احتجاجا على الحرب المستمرة في غزة (فيديوهات + صور)

ونظمت مظاهرات أمام متحف بروكلين يوم أمس، فيما أوقفت شرطة نيويورك 22 شخصا منهم، متهمة بعضهم بارتكاب مخالفات.

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المصدر: RT

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