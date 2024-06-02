الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنى عسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مبنى عسكريا تابعا لحزب الله وبنية تحتية أخرى تابعة للحزب في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "طائرات حربية أغارت قبل قليل على مبنى عسكري تابع لمنظمة "حزب الله" في منطقة عيتا الشعب، وبنية تحتية تابعة للمنظمة في منطقة طير حرفا بجنوب لبنان".

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار لإزالة تهديد في منطقة راشيا الفخار بجنوب لبنان.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر في غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، فيما أعلن "حزب الله" أن جبهة جنوب لبنان هي "جبهة مساندة" لغزة.

المصدر: RT