بولندا تعيد المنطقة العازلة على الحدود مع بيلاروس لوقف تدفق طالبي اللجوء

أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن بولندا ستعيد المنطقة العازلة على الحدود مع بيلاروس اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وقال الوزير: "اعتبارا من 4 يونيو، سيتم إعادة المنطقة العازلة على الحدود مع بيلاروس، وستغطي منطقتي غينوفسكي وبياليستوك".

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وأكد أن المنطقة العازلة على طول الحدود ستعمل في 26 مكانا في منطقة غينوفسكي ومكانا واحدا في منطقة بياليستوك. وسيتم تطبيق نظام خاص هنا. ولن يكون من الممكن الاقتراب من الحدود لمسافة أقرب من 200 متر.

وأشار إلى أن إعادة المنطقة العازلة كان ضروريا "لضمان حماية أفضل للحدود وسلامة الموظفين".

وقام أحد المهاجرين غير الشرعيين في وقت سابق بطعن جندي بولندي بسكين على الحدود البولندية البيلاروسية، وعلى أثر ذلك أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إرسال قوات إضافية إلى الحدود.

وبعد بدء أزمة الهجرة بالقرب من الحدود مع بيلاروس عام 2021، أنشأت بولندا منطقة عازلة على الحدود. وتم إلغاء هذا النظام بعد الانتخابات البرلمانية في الخريف الماضي.

المصدر: نوفوستي