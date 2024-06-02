رئيس وزراء نيودلهي يعود إلى السجن بعد إطلاق سراحه بكفالة

عاد رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي أرفيند كيجريوال إلى السجن بعد انتهاء فترة الكفالة المؤقتة، بحسب ما أعلنت وكالة "برس ترست" الهندية.

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وقبل عودته إلى السجن، أدى كيجريوال الصلوات في معبد مخصص للإله هانومان في وسط دلهي والتقى بزملائه وأعضاء حزبه، بحسب الوكالة.

يذكر أنه في 10 مايو، أمرت المحكمة بالإفراج عن كيجريوال بكفالة وسمحت له بالمشاركة في الحملة الانتخابية، وعندما جرت المرحلة الأخيرة من التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة في الهند، أمرت المحكمة بعودته إلى السجن بحلول 2 يونيو.

في 21 مارس الماضي، احتجز موظفو إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لوزارة المالية الهندية كيجريوال للاشتباه في تورطه في الفساد.

يعتقد المحققون أن رئيس حكومة العاصمة كان مشاركا في مخطط غير قانوني لبيع تراخيص الكحول في نيودلهي، وينفي كيجريوال جميع التهم الموكلة إليه، معتبرا إياها ذات دوافع سياسية.

المصدر: برس ترست