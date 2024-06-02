رائدة الأعمال توماسدوتير تفوز بالانتخابات الرئاسية في أيسلندا

فازت رائدة الأعمال هالا توماسدوتير في الانتخابات الرئاسية الأيسلندية بنسبة 34.3% من الأصوات، بحسب ما أعلنت قناة "آر يو في" الأيسلندية.

وفقا للقناة، جاءت كاترين جاكوبسدوتير في المركز الثاني (25.2%)، والتي استقالت من مناصب رئيس وزراء أيسلندا في أبريل 2024 (2017-2024).

يتم انتخاب رئيس أيسلندا بالاقتراع المباشر، وتجرى الانتخابات في جولة واحدة، ويعتبر المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات فائزا في الانتخابات.

ومن المقرر أن تخلف توماسدوتير، التي ترشحت للرئاسة للمرة الثانية، الرئيس الحالي جودني يوهانسون الذي أمضى فترتين في المنصب مدة كل منهما أربع سنوات.

وأصبحت توماسدوتير ثاني امرأة تتولى منصب رئيس دولة أيسلندا.

المصدر: آر يو في