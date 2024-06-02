رئيس وزراء اليونان: سنثير في اجتماع الناتو موضوع تسمية مقدونيا الشمالية

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يتوقع من سلطات مقدونيا الشمالية أن تؤكد علنا التزامها باتفاقيات اسمها الوطني، وقال إنه سيثير القضية في قمة الناتو في يوليو.

وأضاف ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي في جزيرة كريت مخصص للانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي: "أتوقع من القائم بأعمال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية [طلعت جافيري] أن يؤكد علنا بشكل واضح وقاطع أنه يلتزم باتفاقية بريسبا وأن اسم بلاده - مقدونيا الشمالية - يستخدم erga omnes ، بالنسبة للجميع وفي كل الأمور. وبالطبع سأثير هذه القضية في قمة الناتو وأحث قيادة الدولة المجاورة على عدم تعريض مسارها الأوروبي للخطر. عليهم أن يفهموا أن الانتخابات قد انتهت، لكن الشعبوية لن تصمد أمام اختبار السياسة الخارجية بمجرد تولي شخص ما منصبه. وأعتقد أن المنطق سوف يسود. بالنسبة لنا، فإن الاتفاقية لها جوانب سلبية كثيرة، ولكن من جوانبها المهمة كان اسم موحد للدولة لجميع الاستخدامات. وسنطالب بالامتثال المطلق في هذا الشأن. ونحن لسنا وحدنا في هذا الأمر. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقولان الشيء نفسه".

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وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، عن ثقته في أنه "في النهاية، سيسود المنطق وستعود مقدونيا الشمالية إلى المسار الصعب المتمثل في جعل تشريعاتها تتماشى مع المعايير الأوروبية، وستكون اليونان أول من يدعمها في ذلك".

وسبق أن صرح رئيس الوزراء أن القيادة الجديدة لمقدونيا الشمالية يجب أن تغير موقفها وتستخدم في جميع الأحوال الاسم الدستوري لبلادها فقط، وحتى ذلك الحين لن تصادق اليونان على المذكرات الثلاث لاتفاقية بريسبا مع مقدونيا الشمالية بشأن تسميتها الرسمية.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن رئيسة مقدونيا الشمالية، جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، والأمين العام للمنظمة الثورية المقدونية الداخلية - حزب الوحدة الوطنية المقدونية الديمقراطي (VMRO-DPMNE)، الذي فاز في الانتخابات، كريستيان ميكوسكي، استخدما في تصريحاتهم الاسم القديم للبلاد – مقدونيا، والتي بموجب اتفاق بريسبانسكي مع اليونان، تم تغييره إلى مقدونيا الشمالية في عام 2019.

المصدر: تاس