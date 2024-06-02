البنتاغون يعلن مناقصة لشراء كتب حول الاستراتيجية العسكرية لروسيا والصين

طرح البنتاغون مناقصة لشراء كتب عن الاستراتيجية العسكرية لكل من روسيا والصين لطلاب كلية القوات الجوية في ولاية ألاباما، حسب بيانات نشرت على موقع المشتريات الحكومية الأمريكية.

ووقفا لشروط المناقصة، التي أعلن عنها في 17 مايو، فإن الدفاع الأمريكية تتوقع أن تقتني بحلول منتصف يونيو، كتبا لمؤلفين غربيين بمن فيهم عوفر فريدمان وأندرو موناغان وكينيث باين وآخرون، تغطي الاستراتيجية العسكرية لروسيا، بما في ذلك إبان الأزمة الأوكرانية، والصين والاستراتيجيات في الفضاء، وكذلك قضايا الذكاء الاصطناعي.

ولم يذكر عدد النسخ المطلوب، فيما خصص البنتاغون 600 دولار للكتاب الواحد من هذه الكتب التي من المقرر أن تستخدمها القوات الجوية الأمريكية لأغراض "التعليم والتدريب".

وانتهت فترة تقديم العروض للمناقصة في 31 مايو، وفي غضون 30 يوما من تاريخ قبول العرض، يتعين على الفائز تسليم الكتب إلى كلية القيادة والأركان للقوات الجوية الأمريكية في مدينة مونتغمري بولاية ألاباما.

المصدر: "تاس"