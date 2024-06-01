قد يؤثر على 560 مليون عميل.. شركة "تيكت ماستر" الأمريكية تؤكد اختراق بياناتها

أكدت مجموعة "لايف نايشن" الأمريكية الشركة الأم لمنصة "تيكت ماستر" المتخصصة في بيع تذاكر الحفلات، أنها تعرضت لعملية قرصنة معلوماتية واختراق لبياناتها.

وأفادت وسائل إعلام بأن عملية الاختراق قد تؤثر على 560 مليونا من عملائها حول العالم.

ووفق صحيفة "الغارديان" تم استهداف "Ticket master" في هجوم إلكتروني، وزعم أن المتسللين يعرضون بيع بيانات العملاء على الويب المظلم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة القراصنة "Shiny Hunters" تطالب بحوالي 500 ألف دولار كفدية لمنع بيع البيانات.

وبحسبما ورد، تتمتع المجموعة بإمكانية الوصول إلى الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وتفاصيل الدفع الجزئي لـ 560 مليونا من عملاء الموقع.

وفي ملف مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية يوم الجمعة، قالت "Live Nation" إن شركة ".Live Nation Entertainment Inc" حددت في 20 مايو 2024 نشاطا غير مصرح به داخل بيئة قاعدة بيانات سحابية تابعة لجهة خارجية تحتوي على بيانات الشركة بشكل أساسي من (Ticketmaster LLC) التابعة لها وأطلقت تحقيقا لمعرفة ما حدث.

وأشارت في الملف إلى أنه وفي 27 مايو 2024، عرض أحد ممثلي التهديد الإجرامي ما زعم أنها بيانات للبيع عبر "الويب المظلم".

وأكدت الشركة أنها "تعمل على تخفيف المخاطر التي يتعرض لها مستخدموها والشركة"، مشيرة إلى أنها أبلغت سلطات إنفاذ القانون وتتعاون معها.

تجدر الإشارة إلى أن عدد العملاء المتأثرين بالاختراق لم يتم تأكيده من قبل شركة "Ticket master".

ووفقا للتقارير، تتعاون السلطات في أستراليا والولايات المتحدة مع "Ticket master" لفهم الحادث والرد عليه.

وأكد "بنك سانتاندر" يوم الجمعة تعرضه للاختراق قبل نحو أسبوعين، وتفيد التقارير أيضا أن "Shiny Hunters" تقف وراء هذا الهجوم السيبراني.

ونشرت المجموعة إعلانا على منتدى القراصنة للحصول على البيانات والتي تقول إنها تتضمن أيضا تفاصيل الموارد البشرية للموظفين، بسعر مطلوب قدره مليونا دولار.

وزعمت المجموعة أن لديها بيانات 30 مليون عميل، كما زعمت أن لديها 6 ملايين رقم حساب ورصيد، و28 مليون رقم بطاقة ائتمان.

وفي المنشور الذي يوضح البيانات التي تدعي أنها تحتفظ بها، سخرت مجموعة المتسللين من البنك قائلة: "سانتاندر أيضا موضع ترحيب كبير إذا كانوا يريدون شراء هذه البيانات".

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية