وفاة جنرال إيراني عمل سابقا مستشارا لقاسم سليماني

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، أن جنرالا رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني يدعى وجيه الله مرادي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض.

أفاد التلفزيون بأن الجنرال وجيه الله مرادي كان نائب قائد وحدة القوات الخاصة للإمام علي التابعة للحرس الثوري. وهي المسؤولة عن تنفيذ المهام الخارجية.

كما خدم أيضا كمستشار للجنرال قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أمريكية شنتها طائرة مسيرة في بغداد عام 2020.

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المصدر: RT