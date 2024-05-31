الشرطة الأمريكية تطوّق مؤيدين لغزة في جامعة كاليفورنيا وتعتقل طلابا

طوق عناصر من الشرطة الأمريكية محتجين مشبكي الأيدي، يوم الجمعة، في جامعة كاليفورنيا بسانتا كروز، حيث أغلقت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين المدخل الرئيسي للحرم هذا الأسبوع.

وحاصرت شرطة الولاية في الجامعة المتظاهرين، وأظهر مقطع مصور نشرته قنوات إخبارية محلية رجال شرطة يطالبون المحتجين بالمغادرة، بعد ذلك قاموا بإزالة لافتات وجزءا من الحاجز. ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، أسفرت عن اعتقال عدد من الطلاب.

ولم يعرف ما إذا كانت هناك إصابات. ونظمت الجامعة الدراسة عن بعد يوم الجمعة.

وقالت إدارة الجامعة في خطاب يوم الخميس: "ندعو المحتجين لإعادة فتح مدخل الجامعة بشكل كامل على الفور، والعودة للاحتجاج بطريقة تتوافق مع قيم مجتمعنا وقواعد السلوك الطلابي. منع الوصول إلى التعليم ليس جزءا من حرية التعبير".

واصل طلاب الدراسات العليا في جامعة كاليفورنيا بسانتا كروز إضرابهم الذي بدأ الأسبوع الماضي اعتراضا على سوء تعامل الجامعة مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

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وظهرت مخيمات الاحتجاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، حيث طالب الطلاب جامعاتهم بالتوقف عن التعامل مع إسرائيل أو الشركات التي يقولون إنها تدعم حربها في قطاع غزة.

يسعى منظمو الاحتجاجات إلى تكثيف الدعوات لإنهاء حرب إسرائيل ضد حركة حماس، والتي يصفونها بأنها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

يوم الخميس، فككت شرطة مكافحة الشغب السياج والخيام التي أقيمت الأسبوع الماضي على مساحة خضراء بالقرب من مكتبة في جامعة واين ستيت بمدينة ديترويت. وتم اعتقال ما لا يقل عن 12 شخصا.

المصدر: أ ب