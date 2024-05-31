بلينكن: نعمل على تعزيز قوة ردع الناتو وصناعاته العسكرية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل على تعزيز قوة ردع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وصناعاته العسكرية.

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وأكد بلينكن خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في براغ على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو، العمل على تعزيز الدفاع الجماعي للناتو من خلال خطط إقليمية لتوزيع القدرات، لافتا إلى أنه خلال القمة المقبلة للناتو سيتم اتخاذ خطوات مهمة لتقريب أوكرانيا من عضوية الحلف.

وقال بيان للخارجية الأمريكية، إن بلينكن وستولتنبرغ ناقشا التزام الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الدائم بدعم أوكرانيا، كما ناقشوا الإنجازات الرئيسية لقمة الناتو المقبلة في واشنطن، بما في ذلك تعزيز دفاع أوكرانيا، وتعميق العلاقات بين الناتو وشركائه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وزيادة تعزيز الردع والدفاع لدى الحلفاء.

وشدد بلينكن، وفق بيان الخارجية الامريكية، على أهمية استمرار التقدم في تقاسم الحلفاء مسؤولية الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي بشكل عادل.

من جهة أخرى، لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن آلية توزيع المساعدات داخل قطاع غزة لا تعمل بطريقة فعالة بسبب القتال في القطاع، مشددا على أن بلاده تعمل بشكل مكثف على فتح معابر غزة وعلى توزيع المساعدات بشكل أفضل.

المصدر: RT + وكالات