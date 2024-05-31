ستزود السويد أوكرانيا بطائرات الكشف والتحكم بالرادار من طراز ASC 890، وستنظر أيضا في إمكانية تسليمها مقاتلات من طراز JAS 39 Gripen.

جاء ذلك في الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجانبين في ستوكهولم. ووفقا للنص المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب فلاديمير زيلينسكي، تتضمن الاتفاقية قيام السويد بتسليم أوكرانيا طائرات ASC 890، وتمت الإشارة إلى أن ذلك "سيزيد من فعالية التأثير الميداني للدفاع الجوي الأوكراني".

ولكن لم يتم تسجيل توقيت التسليم، ولا عدد الطائرات في الوثيقة المذكورة.

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بالإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على أن السويد، مع شركائها، "ستواصل بذل الجهود لجعل نقل طائرات JAS 39 Gripen إلى أوكرانيا ممكنا إلى جانب التدريب".

وعلى الرغم من الغموض الواضح في هذه القضية، إلا أن زيلينسكي ومكتبه وصفا البند المتعلق بالطائرات والمقاتلات بأنه "جزء فريد من الاتفاقية".

وتنص الاتفاقية كذلك على تخصيص ستوكهولم الأموال لدعم كييف، وتطوير التعاون الثنائي في مجال إصلاح وصيانة وإنتاج المنتجات الدفاعية السويدية في أوكرانيا، والمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية الأوكرانية.

وأعلنت مجموعة الدول السبع في قمة الناتو في فيلنيوس صيف 2023 عن نيتها إبرام اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية مع كييف. ومنذ ذلك الحين، أبرمت أوكرانيا 13 اتفاقية ثنائية. وبحسب الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن هذه الوثائق لا تتحدث عن ضمانات، بل تذكر فقط ما يفعله حلفاء كييف بالفعل، ولا أحد يعد بأي شيء أكثر من ذلك.

وكانت الولايات المتحدة سمحت في السابق لحلفائها بنقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا كما تشارك واشنطن في تدريب الطيارين والمتخصصين على صيانة هذه الطائرات.

ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 60 طائرة "إف-16"، ستقدمها النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا. وكانت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، قد أكدت أن تسليم الطائرات والمعدات اللازمة لصيانتها لأوكرانيا سيتم هذا العام.

المصدر: تاس