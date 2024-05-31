تضامنا مع غزة.. محاضرة تتحول لاحتجاج غاضب ضد وزير خارجية الدنمارك في جامعة كوبنهاغن (فيديو)

قال إعلام دنماركي إن طلابا متظاهرين مؤيدين لفلسطين عطلوا كلمة لوزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بجامعة كوبنهاغن، وهتفوا بوقف إطلاق النار في غزة ورفعوا العلم الفلسطيني.

ووثق مقطع فيديو لحظة مقاطعة الطلاب، لحديث وزير الخارجية الدنماركي في جامعة كوبنهاغن، وإطلاقهم هتافات بوقف إطلاق النار في غزة ورفعهم العلم الفلسطيني، في حين يقف راسموسن مكتوف الأيدي.

واتهم الطلاب الحكومة الدنماركية بالتواطؤ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، واعترضوا على تصديرها الأسلحة إلى إسرائيل.

ووفق الإذاعة العامة الدنماركية، أثناء حديث وزير الخارجية الدنماركي، في الجامعة يوم الثلاثاء عن الانتخابات الأوروبية المقبلة والسياسة العالمية، استقبل المتظاهرون لارس لوك راسموسن، وقد رسمت أيديهم باللون الأحمر.

وقالت ألكسندرا ميلانوفيتش، إحدى المتظاهرات "لقد اخترنا القيام بهذه الطريقة لأنه أتيحت لنا الفرصة للتواصل مباشرة مع وزير الخارجية الذي لم يفعل شيئا لمدة ثمانية أشهر".

وأعربت جامعة كوبنهاغن عن أسفها إزاء الاحتجاج، وجاء في منشور لها: "ليس هذا ما ينبغي أن تكون عليه جامعتنا. الحوار والفضول والاحترام أمور ضرورية".

وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، التي أمرت في حكمها الأخير تل أبيب بوقف عملياتها على الفور في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر: "RT"