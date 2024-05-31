لأول مرة منذ 1989.. كوريا الجنوبية تعلن زوال التجارة مع جارتها الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن العام الماضي لم يشهد أي تجارة عبر الحدود بين الكوريتين وأن المساعدات الإنسانية التي تقدمها سيئول لبيونغ يانغ بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وهذه هي المرة الأولى التي لا تسجل فيها الكوريتان أي معاملات تجارية عبر الحدود منذ 1989، عام انطلاق التجارة بين البلدين، وفق كتاب الأبيض للتوحيد لعام 2024 الصادر عن وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية.

وبلغت القيمة التراكمية للمعاملات بين الكوريتين 24.86 مليار دولار أمريكي بين عامي 1989 و2022.

وذكرت الوزارة أن قيمة المساعدات الغذائية التي تقدمها كوريا الجنوبية للأطفال الكوريين الشماليين وغيرها من المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية بلغت 900 مليون وون (653 ألف دولار) في العام الماضي، بانخفاض عن 2.6 مليار وون في العام السابق. ومن هذا المبلغ، قدمت المجموعات المدنية مساعدات بقيمة 700 مليون وون.

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وجاء حجم المساعدات الإنسانية للعام 2023 في أدنى مؤشر منذ العام 1995 عندما بدأت وزارة الوحدة بجمع البيانات ذات الصلة.

وقالت الوزارة أيضا إن الكوريتين لم تشهدا عام 2023 أي تبادلات إنسانية للعام الثالث على التوالي، وذلك في ظل استمرار تدهور العلاقات بين الكوريتين وتفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية في الآونة الأخيرة.

المصدر: "يونهاب"