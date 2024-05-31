البرلمان السلوفيني يحدد موعد التصويت على الاعتراف بدولة فلسطين

يصوت البرلمان السلوفيني الثلاثاء المقبل، على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بعدما قامت إسبانيا وأيرلندا والنرويج بهذه الخطوة.

وأوضحت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش، خلال مؤتمر صحفي، أنه "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 ت غ)".

وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض إنهاؤها بحلول منتصف يونيو، بحسب وكالة "فرانس برس".

والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع بـ51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.

وقال رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب "إنها رسالة سلام. نعتقد أن الوقت حان للعالم أجمع ليوحد جهوده نحو حل (وفق مبدأ) الدولتين يجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

في الوقت نفسه، رفع العلم الفلسطيني على مقر الحكومة في العاصمة.

وأملت إسرائيل الخميس أن "يرفض" برلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين.

ويؤيد نحو 60% من مواطني سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطينية في مقابل معارضة 20%، بحسب استطلاع أجري في أبريل وشمل عينة من 600 مواطن ونشرت نتائجه صحيفة "دنيفنيك".

واعترفت إسبانيا وإيرلندا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج، الثلاثاء رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط، بحسب الدول الثلاث.

المصدر: "أ ف ب"