انفجار قوي يهز مركزا تجاريا قرب طهران

أصيب 4 أشخاص بانفجار هز أحد المراكز التجارية في مدينة نسيم شهر جنوب غرب طهران مساء الخميس، حسبما أفادت السلطات.

إقرأ المزيد

وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات السلامة ببلدية نسيم شهر علي محمدي إن الانفجار وقع في وحدة سكنية موجودة في الطابق العلوي من المبنى، وأدى إلى إصابة 4 أشخاص تم تقلهم إلى المستشفى، وهم 3 مراهقين وصاحب الوحدة السكنية الذي وصفت حالته بأنها حرجة.

كان الانفجار قويا لدرجة أنه ألقى بأبواب ونوافذ هذا المجمع إلى الشارع، وتحطمت كافة أجهزة الوحدة السكنية واشتعلت فيها النيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحادث وقع بسبب انفجار أسطوانة غاز، بينما أشار مسؤول الإطفاء إلى أن المركز التجاري المنكوب كان "قديما وغير آمن"، وأنه لم يكون متصلا بشبكة غاز المدينة، واستخدمت الوحدات التجارية والسكنية الموجودة فيه أسطوانات الغاز.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية