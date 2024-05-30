الخارجية الروسية تبلغ عائلات المحتجزين الروس في غزة بالجهود المبذولة لإطلاق سراحهم

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أبلغ أقارب الروس المحتجزين لدى "حماس" بجهود الدبلوماسية الروسية لإطلاق سراحهم.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بالتفصيل عن الجهود المستمرة التي تبذلها الدبلوماسية الروسية بهدف إطلاق سراح مواطنينا بسرعة".

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وشدد بوغدانوف خلال لقاء مع أقارب الروس المحتجزين لدى "حماس" على أن "هذه القضية الإنسانية البالغة الأهمية تحظى بالأولوية بالنسبة لوزارة الخارجية الروسية والسفارات الروسية في الشرق الأوسط، ويتم طرحها بقوة في اتصالاتها مع ممثلي حركة حماس".

وأضافت وزارة الخارجية: "سيستمر هذا العمل الشامل مع جميع الأطراف المعنية من أجل الإفراج غير المشروط والفوري عن المواطنين الروس المحتجزين كرهائن في قطاع غزة".

وأعربت السفارة الروسية في إسرائيل، بعد أن نشرت حركة "الجهاد الإسلامي" مقطع فيديو للمحتجز الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في قطاع غزة، عن أملها في إطلاق سراحه بسرعة.

هذا وأعلنت حركة حماس مساء الخميس عن استعدادها للتوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة حال أوقفت إسرائيل حربها ضد غزة.

المصدر: RT