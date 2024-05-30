مواجهات بين الشرطة البلجيكية ومتظاهرين قرب السفارة الإسرائيلية في بروكسل (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام أن مواجهات اندلعت الأربعاء بين الشرطة البلجيكية ومتظاهرين قرب السفارة الإسرائيلية في بروكسل.

واستخدمت الشرطة البلجيكية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الأربعاء لتفريق تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في بروكسل شارك فيها نحو 300 شخص احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

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ويأتي ذلك غداة تفريق تجمع حاشد في المكان نفسه وبالطريقة نفسها مما استدعى إدانات من منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان.

وتجمع المتظاهرون الذين توشحوا بالكوفيات ولوحوا بالأعلام الفلسطينية مساء الأربعاء أمام السفارة في أوكل وهي بلدية واقعة في جنوب إقليم بروكسل العاصمة، وهتفوا "يجب أن يرحل الاحتلال".

ورشق بعضهم بصناديق القمامة والمقذوفات عناصر الشرطة الذين منعوا الوصول إلى المقر الدبلوماسي، وفرقت قوات الأمن التجمّع باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ووثق موقع فيديو الشرطة البلجيكية تفرق المتظاهرين بمدافع المياه خارج السفارة الإسرائيلية في بروكسل.

وجاء في منشور لرئيس بلدية أوكل بوريس ديلييس على منصة إكس أن "التظاهرة الجديدة المخالفة للقانون تم إبعادها عن السفارة الإسرائيلية"، وأشار إلى أن "مجموعة أفراد عنيفين للغاية من ضمن المتظاهرين ألقوا مقذوفات باتّجاه قوات حفظ النظام وحاولوا تخطي الحواجز".

المصدر: RT + وسائل إعلام