الشركة المالكة لسفينة تعرضت لهجوم حوثي بالبحر الأحمر توضح أنها كانت محملة بالحبوب وتتجه لإيران (صور)

أفادت مصادر بأن ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال، تعرضت لهجوم من الحوثيين في اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت تحمل شحنة من الحبوب متجهة إلى إيران.

وبعد الهجوم، أدرجت السفينة "لاكس" وجهتها بأنها الفجيرة في دولة الإمارات، ولكن اتضح اليوم الخميس أن وجهتها النهائية هي ميناء الخميني في إيران.

وحدد بيان صادر عن القوات البحرية الفرنسية المتمركزة في الإمارات والتي تقوم بدوريات في الشرق الأوسط، أن شحنة الحبوب الخاصة بالسفينة كانت متجهة إلى إيران.

وأضافت القوات البحرية الفرنسية أن "فريقا من جيبوتي قام بتفقد الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي استخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، ولم يعثر على أي متفجرات خطيرة على متن السفينة".

ووفق القيادة المركزية الأمريكية، "أطلق الحوثيون خمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن قبالة ساحل البحر الأحمر".

وأضافت: "أصيبت السفينة "Laax" التي ترفع علم جزر مارشال بصواريخ ثلاثة لكنها واصلت رحلتها، ولم تبلغ السفينة عن وقوع إصابات".

وكان "الحوثيون" أعلنوا أمس الأربعاء، تنفيذ ست عمليات عسكرية استهدفت ست سفن في البحرين الأحمر والمتوسط وبحر العرب، وأن استهداف السفن جاء جراء انتهاكها قرار حظر الوصول لموانئ فلسطين المحتلة".

RT

وذكر المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان حول تفاصيل الاستهدافات: "منها 3 سفن في البحر الأحمر وسفينتين في البحر العربي وسفينة في البحر الأبيض المتوسط"، وضمن عمليات البحر الأحمر، استهدفت الأولى سفينة "LAAX" وقد أصيبت إصابة مباشرة وتضررت، والعملية الثانية استهدفت سفينة " MOREA"، والثالثة استهدفت سفينة "Sealady".

وقد نفذت العمليات الثلاث بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة وأدت إلى تحقيق إصابات مباشرة، وفق البيان الحوثي.

المصدر: أسوشيتد برس+RT