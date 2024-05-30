ساركوزي: لا أستطيع تخيل حرب بين بلد تولستوي وبلد بلزاك

أعرب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عن مخاوفه الجدية من إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا.

وأكد ساركوزي في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" على الحاجة إلى إقامة حوار مع موسكو وتهيئة الظروف لإقامة علاقات سلمية بين روسيا وجيرانها.

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ووصف ساركوزي محاولة تفسير الصراع الأوكراني من جانب واحد بأنها خطأ كبير، وأشار إلى أن الملايين من المتحدثين بالروسية يعيشون في أوكرانيا.

وتابع: "لا أستطيع تخيل حرب بين بلد تولستوي (أديب روسي) وبلد بلزاك (أديب فرنسي)".

في وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السماح لكييف بضرب المنشآت العسكرية في روسيا بأسلحة غربية، وطالب أيضا بتوريد أسلحة بعيدة المدى للقوات المسلحة لأوكرانيا، زاعما أن ذلك لا يشكل تصعيدا للنزاع.

كما يسعى ماكرون إلى إنشاء تحالف أوروبي لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.

وفقا للصحيفة، قد يتم الإعلان عن ذلك خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى فرنسا الأسبوع المقبل لإحياء الذكرى 80 "لإنزال نورماندي" في 6-7 يونيو.

المصدر: لوفيغارو