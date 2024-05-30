الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لدعم بكين في حماية سيادتها

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إن موسكو مستعدة دائما لدعم بكين في إجراءاتها لحماية السيادة والسلامة الإقليمية.

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جاءت تصريحات رودينكو في كلمته أمام المؤتمر الدولي التاسع: "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد"، الذي ينظمه المجلس الروسي للشؤون الدولية والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، حيث تابع: "تواصل واشنطن تصعيد الوضع حول تايوان، وبالتالي يزداد الضغط على بكين، ويتزامن الدعم السياسي والدبلوماسي من الغرب للجزيرة مع زيادة التعاون العسكري والفني مع الإدارة المحلية وإمدادات الأسلحة ونشر المتخصصين العسكريين الأمريكيين. وهناك تشابهات في العمليات التي تجري في تايوان مع تصرفات واشنطن في تحويل أوكرانيا إلى تهديد حقيقي للأمن القومي لبلادنا".

وأضاف رودينكو: "إن موقف روسيا بشأن تايوان معروف جيدا ولم يتغير، ونحن نلتزم بشدة بسياسة الصين الواحدة ومستعدون دائما لدعم الأصدقاء الصينيين في تحركاتهم لحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ووحدة البلاد".

ويتم تنظيم المؤتمر الدولي "روسيا والصين" سنويا بالتناوب في موسكو وبكين في إطار مذكرة التعاون بين المجلس الروسي للشؤون الدولية والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، الموقعة في 25 يونيو 2016، خلال الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين.

ويعد المؤتمر "منصة رائدة لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وإيجاد حلول للمشكلات الدولية"، وهو ما يجعل من الممكن الحفاظ على وتيرة تطوير الشراكة بين روسيا والصين في سياق الاضطرابات العالمية المتزايدة.

المصدر: RT