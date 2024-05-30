مستشار عسكري: باكستان لا تلتزم بعدم البدء في استخدام الأسلحة النووية

قال مستشار القيادة الوطنية الباكستانية الفريق المتقاعد خالد أحمد كيدواي، في حديث نقلته صحيفة Dawn، إن باكستان لا تلتزم بمفهوم عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية.

وأضاف كيدواي في ندوة بمناسبة ذكرى التجارب النووية الباكستانية عام 1998 في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في إسلام آباد: "لا تلتزم باكستان بسياسة عدم البدء باستخدام (الأسلحة النووية)... يجب ألا يكون هناك أي شك في أذهان أي شخص، سواء كان صديقا أو عدوا، في أن الاستعداد العملياتي الباكستاني لاستخدام القدرات النووية يمنح كل زعيم باكستاني الحرية والكرامة والشجاعة".

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وأشارت الصحيفة إلى أن مستشار القيادة الوطنية أدلى بهذا التصريح، ردا على المناقشات الداخلية في الهند حول البرنامج النووي الباكستاني.

وذكر الجنرال كيدواي كذلك أن "استراتيجية الرد الديناميكي للهند هي انعكاس واضح للقيود التي تفرضها القدرات النووية القوية لباكستان على القدرات الاستراتيجية والعملياتية للهند، وبالتالي فإن الأسلحة الاستراتيجية الباكستانية، وخاصة الأسلحة النووية التكتيكية، هي "أسلحة للسلام".

من المعروف أن باكستان والهند تلتزمان بمبدأ عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية. ووفقا لمصادر مفتوحة، قد تمتلك كل من باكستان والهند ما يقرب من 170 رأسا نوويا.

المصدر: نوفوستي