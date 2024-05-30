الشرطة الهندية تنقذ 57 طفلا أجبروا على العمل في مسلخ
أنقذت الشرطة الهندية 57 طفلا قاصرا أجبروا على العمل في ظروف تشبه العبيد تقريبا في مسلخ في غازي آباد، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية الهندية لحماية حقوق الطفل.
ونشرت الهيئة بيانا على منصة "إكس"، جاء فيه: "اليوم تم إنقاذ 57 قاصرا (31 فتاة و26 فتى، بمن فيهم معاقون) في مسلخ ياشين للأغذية الزراعية في منطقة موسوري في منطقة غازي آباد في ولاية أوتار براديش خلال مداهمة مشتركة من قبل المجلس الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان وشرطة ولاية أوتار براديش".
आज उत्तरप्रदेश के ग़ाज़ियाबाद ज़िले के मसूरी इलाक़े में याशीन कुरेशी के इंटरनेशनल एग्रो फ़ूड के पशु क़त्लखाने पर @NCPCR_ के निर्देश पर @Uppolice के साथ की गयी संयुक्त छापामार कार्यवाही में 57 नाबालिगों (31 लड़कियाँ व 26 लड़कों इनमें दिव्यांग भी शामिल हैं।) को रेस्क्यू किया गया है… pic.twitter.com/0pmkT2dHgg— प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (मोदी का परिवार) (@KanoongoPriyank) May 29, 2024
وأشار البيان إلى أن الأطفال أجبروا على ذبح الحيوانات.
ووفقا للشرطة، تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الطفل شكوى بأن أطفالا من ولايتي بيهار والبنغال الغربية يعملون "في ظروف غير إنسانية" في مسلخ غازي آباد بالقرب من نيودلهي.
خلال العملية، اتضح أنه بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، أرسلتهم عائلاتهم إلى العمل، وبعد ذلك تم إحضار القاصرين إلى غازي آباد.
المصدر: منصة "إكس"