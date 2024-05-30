الشرطة الهندية تنقذ 57 طفلا أجبروا على العمل في مسلخ

أنقذت الشرطة الهندية 57 طفلا قاصرا أجبروا على العمل في ظروف تشبه العبيد تقريبا في مسلخ في غازي آباد، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية الهندية لحماية حقوق الطفل.

ونشرت الهيئة بيانا على منصة "إكس"، جاء فيه: "اليوم تم إنقاذ 57 قاصرا (31 فتاة و26 فتى، بمن فيهم معاقون) في مسلخ ياشين للأغذية الزراعية في منطقة موسوري في منطقة غازي آباد في ولاية أوتار براديش خلال مداهمة مشتركة من قبل المجلس الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان وشرطة ولاية أوتار براديش".

وأشار البيان إلى أن الأطفال أجبروا على ذبح الحيوانات.

ووفقا للشرطة، تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الطفل شكوى بأن أطفالا من ولايتي بيهار والبنغال الغربية يعملون "في ظروف غير إنسانية" في مسلخ غازي آباد بالقرب من نيودلهي.

خلال العملية، اتضح أنه بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، أرسلتهم عائلاتهم إلى العمل، وبعد ذلك تم إحضار القاصرين إلى غازي آباد.

المصدر: منصة "إكس"