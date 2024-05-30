الخارجية الروسية: موسكو تأمل بأن تفي "طالبان" بوعودها

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، للصحفيين إن موسكو تتوقع أن تفي حركة "طالبان" بوعودها بتشكيل حكومة شاملة، لكن الجانب الروسي لا يربط ذلك بسياسته تجاه أفغانستان.

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وأضاف رودنكو: "كل خطنا فيما يتعلق بأفغانستان يبقى ثابتا بدون تغيير. الاقتراح الذي تتحدثون عنه بشأن استبعاد حركة طالبان من قوائم المنظمات الإرهابية، يهدف إلى تهيئة الظروف لمشاركة أكبر لهذه الحركة في التواصل العالمي. وهذا ضروري كذلك من أجل تعزيز الاتصالات معهم في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد، دون النظر إلى أي قيود تم فرضها سابقا خلال وضع مختلف تماما. حركة طالبان حقيقة موجودة على الأرض، وعلينا أن نأخذها بالاعتبار".

وتابع نائب الوزير الروسي: "نحن لا نربط هذه العملية بأي شيء، ونتوقع أن تفي حركة طالبان بجميع وعودها التي قطعتها في السابق للمجتمع الدولي. لكننا لا نجعل ذلك شرطا بأي حال من الأحوال، ولا نربط ذلك بنشاطهم وسياستهم، بما في ذلك الاتجاه الروسي. كل هذا موجود، كل هذا باق، لكننا لا نربطه بما يحدث الآن في علاقاتنا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أن حركة "طالبان" تمثل السلطة الفعلية في أفغانستان، البلد الذي "لا يمكن لروسيا تجاهله".

ويوم الاثنين الماضي، أخطرت وزارتا الخارجية والعدل الروسيتان الكرملين بإمكانية إزالة حركة "طالبان" من قوائم الإرهاب في روسيا.

في وقت سابق، أعرب الناطق الرسمي باسم حكومة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد عن تقدير كابل الشديد لتصريحات السلطات الروسية بشأن إقامة علاقات مع جمهورية أفغانستان الإسلامية.

المصدر: نوفوستي