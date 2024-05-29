الولايات المتحدة وحلفاؤها يدرسون تعزيز الدفاع الجوي لأراضي الناتو

قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو جوليان سميث، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون تعزيز الدفاع الجوي لدول حلف الناتو، وكذلك إمكانية توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وقالت سميث خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بشأن الاجتماع الوزاري غير الرسمي المقرر انعقاده يومي 30 و 31 مايو "ندرس عددا من المقترحات لتعزيز الدفاع الصاروخي لأراضي الناتو، وربما سنكون قادرين على قول المزيد حول هذا الموضوع في القمة".

إقرأ المزيد

وسيشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ويعقد الاجتماع الوزاري في إطار التحضير لقمة الناتو المقبلة في واشنطن في يوليو المقبل.

كما أشارت المندوبة الأمريكية الدائمة إلى أن أعضاء الحلف يبذلون كل ما في وسعهم لتحديد الأشكال الإضافية للدفاع الجوي التي يمكن نقلها إلى أوكرانيا وتسليمها لمناطق مثل خاركوف وأوديسا وغيرها".

المصدر: ريا نوفوستي