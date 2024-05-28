غوتيريش يدين إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ والقمر الصناعي

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عملية إطلاق الصاروخ الباليستي مع قمر صناعي للاستطلاع، والتي نفذتها كوريا الشمالية يوم 27 مايو الجاري.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "الأمين العام يدين بشدة محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي عسكري آخر مع استخدام تقنية الصواريخ الباليستية".

وأشار دوجاريك إلى أن أي إطلاق لصاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

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وأضاف أن "الأمين العام يجدد الدعوة لكوريا الشمالية إلى أن تفي بشكل كامل بالتزاماتها الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن تعود فورا وبدون شروط مسبقة إلى الحوار من أجل تحقيق السلام الراسخ وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل قابل للتأكد منه".

وكانت السلطات الكورية الشمالية قد أعلنت عن تجربة فاشلة لإطلاق صاروخ باليستي كان من المقرر أن يحمل إلى المدار قمرا صناعيا للاستطلاع. وانفجر الصاروخ في الجو بعد وقت قليل من إطلاقه بسبب عطل في المحرك.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت قمرا استطلاعيا في نوفمبر 2023، وذلك بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس من العام ذاته.

وتخطط كوريا الشمالية لإطلاق 3 أقمار صناعية من هذا القبيل في عام 2024.

المصدر: تاس