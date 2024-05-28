زيمبابوي تعرب عن شكرها وامتنانها لروسيا على مساعداتها الغذائية للجمهورية

أعربت جمهورية زيمبابوي الثلاثاء عن امتنانها وشكرها العميق لروسيا على المساعدات الغذائية التي تقدمها لها، بعدما تبرع الرئيس الروسي فلاديميلار بوتين بـ 25 الف طن من القمح للبلاد.

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وقال وزير الأراضي والزراعة ومصايد الأسماك والمستوطنات الريفية في زيمبابوي إنكسيس ماسوكو في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "نحن ممتنون للرئيس فلاديمير بوتني لتبرعه بـ 25 ألف طن من القمح لبلدنا والتي استقبلها الرئيس إيمرسون منانجاجوا نيابة عن شعب زيمبابوي".

وأضاف: "أصبح هذا القمح جزءا من احتياطياتنا الاستراتيجية من الحبوب، والتي وصلت الآن إلى 259 ألف طن، وقد طورت حكومتنا استراتيجية للأمن الغذائي تشمل الذرة التقليدية والذرة الرفيعة والقمح الروسي المقدم لنا كهدية أخوية، وستكون إضافة مهمة لهذه الاستراتيجية التي نشكر روسيا عليها".

وفقًا للوزير، فإن الإجراءات التي وضعتها حكومة زيمبابوي لتطوير الإنتاج الزراعي سمحت للبلاد بالعودة إلى الاكتفاء الذاتي من الحبوب خلال السنوات التي تساقطت فيها كميات كافية من الأمطار منذ بداية العام 2020، بالرغم من أن ذلك لا يكفي لسنوات الجفاف".

وأشار إلى أنه لهذا السبب تم تبني خطة لتوسيع مساحة الأراضي المروية خلال العام 2021 لتصل إلى 350 ألف هكتار بحلول عام 2025، وزيادة الإنتاج السنوي من الحبوب إلى 1.8 مليون طن. وسيمكن ذلك من تلبية الاستهلاك المحلي وتصدير جزء من المنتجات.

المصدر: تاس