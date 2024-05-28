الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي تصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على طلب الحكومة تمديد إعلان حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية عام 2024.

هذا ووافق الكنيست على الطلب بناء على توصية اللجنة المشتركة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع ولجنة الدستور، وإعلان حالة الطوارئ حتى الـ31 من ديسمبر 2024.

ووفقا لصحيفة "يدعوت أحرونوت" فقد أيد 13 عضوا في الكنيست الموافقة على الإعلان فيما عارضه 7.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ويشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي يوميا موقعا آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.

واستهدف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين غرب مدينة رفح مساء الأحد، وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، وكان قد أعلن أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال.

هذا وأصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

المدر: يدعوت أحرونوت