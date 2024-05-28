"يوتيوب" يحجب حساب الخارجية الإيرانية بعد دعوته للمقاومة في فلسطين

حجب موقع "يوتيوب" حساب وزارة الخارجية الايرانية بعد نشره فيديو باللغة الإنجليزية "ينتهك لوائح الموقع" تحت عنوان "المقاومة هي الخيار الوحيد لفلسطين".

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وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، فقد تحدث الفيديو عن أنه "في وضع لم تظهر فيه المحافل الدولية القوة والإرادة الحقيقية لوقف النمو السرطاني لإسرائيل، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني خلال 75 عاما، منذ البداية الكارثية للاحتلال، فقد وجد الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة حماس، أن السبيل الوحيد لمواجهة الطاغية على أساس الكرامة الإنسانية والمنطق القرآني، هوالمقاومة".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية