زوجتا ماكرون وشولتس تضحكان أمام النصب التذكاري لضحايا محرقة اليهود

انتشرت صورة لزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلة المستشار الألماني أولاف شولتس تضحكان أمام النصب التذكاري لضحايا محرقة اليهود في برلين.

وعلقت صحيفة "بيلد" الألمانية على الصورة قائلة: "أثناء مرورهما أمام الألواح الحجرية التي تخلد ذكرى اليهود القتلى ضحكت زوجتا رئيسي الدولتين (فرنسا وألمانيا) بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر"، مشيرة إلى أن "السبب الذي دفعهما للضحك غير معروف".

ووصفت الصحيفة صورة زوجتي السياسيين بأنها "مزعجة"، لافتة إلى أن "سلوكهم أثار الحيرة في الدول الأوروبية الأخرى".

من جهتها، كتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "شاركت السيدة الأولى في فرنسا بريجيت ماكرون نكتة مع نظيرتها الألمانية بينما كانتا ترافقان زوجيهما في حفل وضع إكليل من الزهور في النصب التذكاري للهولوكوست في برلين صباح الاثنين".

وأضافت: "وبينما كان الأزواج يسيرون عبر الكتل الخرسانية التي تشكل النصب التذكاري، شوهدت ماكرون وبودنبندر وهما تمسكان بأيدي بعضهما البعض وتضحكان".

وتعرضت ماكرون وبودنبندر للانتقاد أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحد النشطاء معلقا على الصورة قائلا إنه يشعر بـ"العار والغضب".

Brigitte Macron et la Première Dame d'Allemagne hilares, en partageant une blague alors qu'elles traversent le Mémorial de l'Holocauste à Berlin pendant que leurs maris déposent une couronne pour les 6 millions de Juifs qui ont perdu la vie.

La honte et la colère ! pic.twitter.com/u3OwarDwmp — Les entretiens des patriotes (@dreslincourt) May 28, 2024

وقال آخر: "لم تهتممن حتى بالتظاهر بالجدية وضحكن بمرح على شيء ما".

All European politics in one frame: the first ladies {Or First Men} of Germany and France had a lot of fun at the Holocaust Memorial



The media captured Brigitte Macron and Elke Büdenbender walking past stone slabs in memory of the Jews killed by the German Nazis.



The women… pic.twitter.com/qUKN2TP0Mt — Geo-Political Update (@Hyacinthedml) May 28, 2024

المصدر: RT