متظاهرون يشعلون النيران في محيط قنصلية إسرائيل باسطنبول احتجاجا على قصف النازحين في رفح..(فيديو)

أفاد مراسل RT بأن آلاف الأشخاص شاركوا في مظاهرة ليلية أمام المبنى الذي تتواجد فيه القنصلية الإسرائيلية بمدينة اسطنبول وأشعلوا النيران في محيطه احتجاجا على القصف الإسرائيلي لرفح.

وأظهرت مقاطع فيديو بعض المتظاهرين وهم يشعلون النيران في محيط المبنى الذي توجد فيه القنصلية الإسرائيلية وبعضهم الآخر يطلق ألعابا نارية باتجاه المبنى.

ولم يتم الإبلاغ عن حدوث خسائر أو أضرار بشرية أو مادية.

واستهدف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين غرب مدينة رفح مساء الأحد، وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحيين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح.

بدورها حملت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية كاملة عن "المجزرة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح.

وأعربت العديد من الدول العربية عن إدانتها الشديدة للقصف الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

المصدر: RT