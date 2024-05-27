روسيا تدرج وزيري الداخلية والتعليم اللاتفيين على قائمة المطلوبين

أدرجت وزارة الداخلية الروسية وزيرة التعليم والعلوم في لاتفيا أندا تشاكسا ووزير الداخلية أيضا ريخاردس كوزلوفسكيس على قائمة المطلوبين في روسيا.

ووفقا لما جاء في قاعدة بيانات البحث التابعة لوزارة الداخلية الروسية، فإن "أندا تشاكسا مطلوبة بموجب مادة من القانون الجنائي. وريخاردس كوزلوفسكيس، تاريخ الميلاد 26 مايو 1969، مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي".

في فترة أعوام 2016-2019 شغلت وزيرة التعليم والعلوم اللاتفية حاليا أندا تشاكسا، منصب وزيرة الصحة في البلاد.

ولم تتم الإشارة في قاعدة البيانات إلى التهم التي أدت بهما إلى قائمة المطلوبين في روسيا.

المصدر: RT