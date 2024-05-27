أفادت صحيفة "بيلد" بأن بعض دول الناتو وبينها بريطانيا وكندا وإستونيا مستعدة لإيصال المساعدات العسكرية ليس إلى الحدود الأوكرانية فحسب، بل وإلى داخل أوكرانيا.

وفي حديث له مع الصحيفة الألمانية، قال وزير الدفاع السابق في لاتفيا أرتيس بابريكس، إن العسكريين من دول البلطيق "يمكنهم تنفيذ مهام في مقاطعة لفوف" في غرب أوكرانيا، وكذلك إزالة الألغام من الأراضي التي قد تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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في 17 مايو، ذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مسؤول كبير في إحدى دول الناتو، أن الحلف لا يخطط بعد لإرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن في المستقبل قد يصل ممثلو الناتو إلى هذه الدولة لتدريب قواتها المسلحة.

ووفقا للصحيفة، هناك من يعتقد في الحلف، أنه "في نهاية المطاف" سيتقرر إرسال قوات لتدريب أو دعم الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن لم تعد تستبعد إمكانية نشر مدربين من الناتو في أوكرانيا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، لكن هذا لن يحدث في المستقبل القريب.

ويشار إلى أن الجانب الروسي أكد مرات كثيرة على أن المساعدة الغربية ستؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا ولن تغير الوضع في ساحة المعركة.

المصدر: تاس