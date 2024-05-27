خسائر بشرية ومادية كبيرة.. أعاصير مدمرة تجتاح ولايات أمريكية (فيديو)

قتل 15 شخصا على الأقل جنوب الولايات المتحدة، بعد أن ضربت أعاصير قوية ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس.

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وتُواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في محاولة للعثور على ناجين محتملين، وتحديد مكانهم تحت أنقاض المباني التي دمرتها الأحوال الجوية السيئة، التي تسببت أيضا بانقطاع كبير للتيار الكهربائي.

وأحصت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية يوم السبت ما مجموعه 25 إعصارا. وفي شمال دالاس بتكساس، قتل إعصار 7 أشخاص على الأقل، حسب راي سابينغتون شريف مقاطعة كوك.

وقال لقناة "ذي ويزر تشانل"، "للأسف هذا الرقم سيرتفع"، موضحا أن عمليات البحث لا تزال جارية في ظل "الأضرار الجسيمة" على الأرض.

وكان سابينغتون يتحدث من طريق سريع ضربته العاصفة، بينما لجأ عشرات الأشخاص إلى محطة وقود للاحتماء، مشيرا إلى أن "الكثير" من الأشخاص أصيبوا بجروح.

⚠️🇺🇸 Video footage from Valleyview, Texas, where a mask casually tornado has ripped through the state.



You can see the major traffic jam for miles after overturn trucks and cars were in the middle of the road footage coming soon #Texas tornadoes pic.twitter.com/AZW5Up9lAV — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) May 26, 2024

ولقي شخصان حتفهما في غرب أوكلاهوما بسبب إعصار آخر، وفق ما نقل تلفزيون محلي عن مسؤولين.

وفي ولاية أركنساس، تسببت هذه الظواهر الجوية بمقتل 5 أشخاص، وفق ما نقلت قناة محلية عن السلطات. وأظهرت لقطات صورا لمبان مدمرة ولأعمدة كهرباء على الأرض ولأغصان أشجار مقتلعة.

Valley View, Texas Tornados 2024 pic.twitter.com/3tUJL33uaY — IamLegend 🇺🇸 (@DarkSideAdvcate) May 26, 2024

وأبلِغ عن مقتل شخص آخر في لويزفيل في كنتاكي، وفق ما قال العمدة كريغ غرينبرغ.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى عرقلة انطلاق النسخة 108 من سباق إنديانابوليس 500 ميل، وطلب منظمو السباق من المتفرجين المغادرة.

More tornado damage in Texas, and I ask again...



"Where is @JoeBiden" 🤔



Why hasn’t he come out and said anything or screamed about climate change?



Is it because it’s Texas?#TexasTornadoespic.twitter.com/UMOwCwnuUb — 🇺🇲Salty Texan (@texan_maga) May 26, 2024

وانقطعت الكهرباء عن نحو 500 ألف منزل أمس الأحد، من تكساس جنوبا إلى أوهايو شمالا، حسب موقع poweroutage.us. والتحذيرات من العواصف لا تزال سارية.

At least 18 people were killed across the central United States as tornadoes and other extreme #storms hit several states including Texas, Arkansas, Oklahoma, and Kentucky, according to CNN. https://t.co/VWizC8QE2Tpic.twitter.com/wVW5rg5o7z — CGTN (@CGTNOfficial) May 27, 2024

المصدر: أ ف ب