الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاورخين من طراز "أولخا" فوق بيلغورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت وتصدت لمحاولة قوات كييف تنفيذ هجوم إرهابي بالصواريخ على أهداف في مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان: "في 26 مايو عند حوالي الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام راجمات صواريخ أولخا على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صاروخين من طراز أولخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

ويوم أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ من نوع "نبتون" المضاد للسفن، كما تم اعتراض 29 قذيفة صاروخية أخرى فوق مقاطعة بيلغورود.

وفي وقت سابق أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين، جراء قصف قوات كييف لمنشآت مدنية في قرية أوكتيابرسكي بالمقاطعة.

بالإضافة إلى ذلك ألحق القصف أضرارا بـ21 مبنى سكنيا خاصا، كما أصيبت 23 سيارة بشظايا.

وتسعى قوات كييف باستمرار إلى استهداف المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الروسية الحدودية، بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما يسفر أحيانا عن سقوط قتلى مدنيين بينهم أطفال ونساء.

المصدر: RT