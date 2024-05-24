يريفان: حرس الحدود الأرمني سيتولي حراسة مقطع من الحدود مع أذربيجان

أعلن الأمن الوطني في أرمينيا أن حرس الحدود سيتولى من اليوم الجمعة حراسة مقطع من الحدود مع أذربيجان طوله نحو 7 كم في منطقة تافوشسكايا، بدلا من الجيش.

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وجاء في بيان الأمن الأرمني: "اعتبارا من 24 مايو الجاري سيتولي حرس الحدود الأرمني حراسة 1.9 كم من الحدود بالقرب من قرية بيركبير و4.9 كم بالقرب من قريتي فوسكيبار وباغانيس بمنطقة تافوشسكايا".

وأضاف أن حرس الحدود الأذربيجاني سيتولي حراسة الأجزاء المقابلة من الحدود اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأضاف أن حراسة 5.8 كم من الحدود بالقرب من قرية كيرانتس ستبدأ اعتبارا من 24 يوليو وفق خطة انتقالية.

وفي وقت سابق اتفقت يريفان وباكو على بدء ترسيم الحدود في منطقة تافوشسكايا، ما أثار في أرمينيا احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

المصدر: نوفوستي