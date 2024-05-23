غالانت يشكر نظيره الأمريكي على موقفه من قرار الجنائية الدولية

شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن على تبنّيه "موقفا قويا" ضد طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضده وضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب غالانت في بيان: "تحدث وزير الدفاع خلال الليل مع وزير الدفاع الأمريكي. أعرب غالانت عن تقديره للوزير أوستن لاتخاذه موقفا قويا ضد طلب المحكمة الجنائية الدولية وادعاءاتها الفاضحة".

وأطلع غالانت نظيره الأمريكي على "تطورات عمليات الجيش الإسرائيلي لتفكيك فرقة رفح التابعة لحماس، وكذلك الجهود المبذولة لإعادة 128 رهينة محتجزين في غزة"، كما "أثار سلسلة من الإجراءات المتخذة لتسهيل دخول وتوصيل المساعدات للسكان المدنيين الذين تم إجلاؤهم من منطقة رفح".

وناقش أيضا "جهود تعزيز القوة والتعاون الدفاعي الحاسم مع الولايات المتحدة".

المصدر: RT