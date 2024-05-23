الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة عملياته في مناطق محددة من رفح (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل نشاطها العملياتي في مناطق محددة من رفح وحصرا في منطقتي البرازيل، والشابورة.

وأفاد في بيان بأن قوات الجيش عثرت على منصة إطلاق صواريخ جاهزة لإطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي، كما قامت القوات بتحديد وتفكيك عدد من فتحات الأنفاق ومنصات الإطلاق في المنطقة، وتم القضاء على عدد من المسلحين خلال مواجهات من مسافة قريبة.

وذكر أن قوات الجيش تواصل أيضا عملياتها في منطقة جباليا، وبالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، استهدفت القوات عددا من مقاتلي "حماس" خلال غارات على مجمعات عسكرية تستخدم لتخزين الأسلحة.و عثرت قوات الجيش على أسلحة عديدة، بما في ذلك بنادق AK-47 وقناصة ومخازن وعبوات ناسفة بما في ذلك قنابل يدوية ومعدات عسكرية إضافية.

وأضاف: "وبالتوازي مع ذلك، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي أنشطتها العملياتية في منطقة الممر وسط قطاع غزة".

المصدر: RT