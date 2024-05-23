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الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات للحوثيين

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الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات للحوثيين
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت يوم أمس 4 طائرات مسيرة في منطقة تخضع لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "في حوالي الساعة 3:16 مساءً. (بتوقيت صنعاء) في 22 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع أربعة أنظمة طائرات بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".

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وأضافت: "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

ويأتي الإعلان الأمريكي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 6 غارات جوية على مواقع لـ"أنصار الله" في مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الماضي هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني وغزة".

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT

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