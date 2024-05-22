فرنسا تجري أول تجرية لإطلاق صاروخ ASMPA قادر على حمل رأس نووي
أجرت فرنسا اليوم الأربعاء أول اختبار لإطلاق صاروخ ASMPA القادر على حمل رأس حربي نووي.
Opération Durandal : un Rafale des Forces aériennes stratégiques vient de réaliser avec succès le premier tir d’essai en vol d’un missile nucléaire supersonique ASMPA rénové, sans charge embarquée.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 22, 2024
Cette opération, prévue de longue date, concrétise l’ambition prévue en loi de… pic.twitter.com/DvEX3h62PV
وكتب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو عبر منصة "إكس": "نفذت طائرة رافال تابعة للقوات الجوية الاستراتيجية بنجاح أول تجربة إطلاق لصاروخ نووي أسرع من الصوت من نوع ASMPA، بدون حمولة على متنها".
وأشار ليكورنو إلى أن هذه العملية كانت مخططة منذ فترة طويلة له كجزء من مناورات "دوراندال" العسكرية، التي ستجري في الفترة ما بين 13 مايو إلى 14 يونيو.
ووفقا له فإن هذه الخطوة تحقق الطموح المنصوص عليه في قانون البرمجة العسكرية للردع النووي الفرنسي، والذي يظهر تميزه ومصداقيته العملياتية.
المصدر: RT