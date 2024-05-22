بالفيديو.. أضرار جسيمة داخل طائرة سنغافورية تعرضت لـ"مطبات هوائية حادة"

أظهرت لقطات مصورة الأضرار الجسيمة التي لحقت بطائرة "بوينغ 777" التابعة للخطوط الجوية السنغافورية والتي هوت نحو 2000 متر بشكل مفاجئ بعد تعرضها لمطبات هوائية حادة.

وقدمت شركة "بوينغ" تعازيها بعد مصرع أحد الركاب على متن الطائرة وهو رجل بريطاني يبلغ من العمر 73 عاما متأثرا بأزمة قلبية، فيما أصيب 30 آخرون.

وروى الركاب "حالة الرعب والهلع" التي تعرضوا لها، ووصف البريطاني أندرو ديفيس "الصراخ المروع وما بدا وكأنه ارتطام" في الثواني القليلة الأولى من الحادث.

وأضاف: "أكثر ما أتذكره هو رؤية الأشياء تطير في الهواء. كنت مغطى بالقهوة. كانت هناك مطبات شديدة لدرجة لا تصدق".

JUST IN: Boeing offers condolences after a passenger was killed on a Boeing 777 plane, says their “thoughts” are with the passengers and crew.



In total 30 people were injured and a 73-year-old British man was killed.



The incident happened after the plane fell a whopping… pic.twitter.com/qWyVjMroqF — Collin Rugg (@CollinRugg) May 21, 2024

وقال الراكب الآخر يدى زافران أزمير إن الطائرة بدأت فجأة في "التمايل والاهتزاز، وفجأة حدث انخفاض كبير للغاية، وفجأة كل من كان جالسا دون ارتداء أحزمة الأمان بدأوا أيضا بالتطاير واصطدمت رؤوسهم في السقف".

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 21, 2024

وتم تحويل مسار طائرة بوينغ 777-300ER المتجهة إلى سنغافورة إلى بانكوك عقب الحادث في الجو، وقامت بهبوط اضطراري في الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي (08:45 بتوقيت غرينتش) وعلى متنها حوالي 211 راكبا و18 من أفراد الطاقم.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إنه تم نقل 31 شخصا من على متن الطائرة إلى المستشفى، وأعربت الشركة عن خالص تعازيها لأسرة القتيل.

المصدر: BBC + RT