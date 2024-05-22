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بالفيديو.. أضرار جسيمة داخل طائرة سنغافورية تعرضت لـ"مطبات هوائية حادة"

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بالفيديو.. أضرار جسيمة داخل طائرة سنغافورية تعرضت لـ
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أظهرت لقطات مصورة الأضرار الجسيمة التي لحقت بطائرة "بوينغ 777" التابعة للخطوط الجوية السنغافورية والتي هوت نحو 2000 متر بشكل مفاجئ بعد تعرضها لمطبات هوائية حادة.

وقدمت شركة "بوينغ" تعازيها بعد مصرع أحد الركاب على متن الطائرة وهو رجل بريطاني يبلغ من العمر 73 عاما متأثرا بأزمة قلبية، فيما أصيب 30 آخرون.

وروى الركاب "حالة الرعب والهلع" التي تعرضوا لها، ووصف البريطاني أندرو ديفيس "الصراخ المروع وما بدا وكأنه ارتطام" في الثواني القليلة الأولى من الحادث.

وأضاف: "أكثر ما أتذكره هو رؤية الأشياء تطير في الهواء. كنت مغطى بالقهوة. كانت هناك مطبات شديدة لدرجة لا تصدق".

وقال الراكب الآخر يدى زافران أزمير إن الطائرة بدأت فجأة في "التمايل والاهتزاز، وفجأة حدث انخفاض كبير للغاية، وفجأة كل من كان جالسا دون ارتداء أحزمة الأمان بدأوا أيضا بالتطاير واصطدمت رؤوسهم في السقف".

وتم تحويل مسار طائرة بوينغ 777-300ER المتجهة إلى سنغافورة إلى بانكوك عقب الحادث في الجو، وقامت بهبوط اضطراري في الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي (08:45 بتوقيت غرينتش) وعلى متنها حوالي 211 راكبا و18 من أفراد الطاقم.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إنه تم نقل 31 شخصا من على متن الطائرة إلى المستشفى، وأعربت الشركة عن خالص تعازيها لأسرة القتيل.

المصدر: BBC + RT

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