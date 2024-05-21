مقتل نحو 40 شخصا على أيدي مسلحين في وسط نيجيريا

قتل مسلحون على دراجات نارية نحو 40 شخصا في هجوم بشمال وسط نيجيريا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المفوض الإعلامي في الحكومة المحلية موسى إبراهيم الشمس.

ووقع الهجوم مساء الاثنين في منطقة واسي بولاية الهضبة التي تشهد منذ فترة طويلة نزاعات على الأراضي والتعدين وأعمال عنف طائفية.

وقال المفوض الإعلامي في اتصال هاتفي إن مسلحين اقتحموا قرية زوراك وأطلقوا النار بشكل متقطع وأحرقوا منازل.

وأضاف: "بينما نتحدث، تأكد مقتل نحو 40 شخصا. وزوراك هي منطقة تعدين شهيرة".

وقال زعيم الشباب المحلي شافعي سامبو إن 42 شخصا على الأقل قتلوا في الغارة.

Bandits kill 40+, torch homes in Plateau.

Suspected bandits, numbering in the dozens, launched an attack on Zurak village in the Bashar District of Wase local government area, Plateau state. The assault resulted in the deaths of over 40 residents, including vigilantes, and left… pic.twitter.com/C17RTjDJ8n — CoreTV News (@coretvnewsng) May 21, 2024

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وتوجد في واسي رواسب من الزنك والرصاص، بينما تشتهر ولاية الهضبة ككل بصناعة تعدين القصدير.

وتقع بلاتو على الخط الفاصل بين شمال نيجيريا الذي تسكنه أغلبية مسلمة وجنوبها الذي تسكنه أغلبية مسيحية، وكثيرا ما تشهد اندلاع أعمال عنف ناجمة عن نزاعات بين الرعاة الرحل والمزارعين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش النيجيري إنقاذ مئات الرهائن، معظمهم من الأطفال والنساء، من أيدي مسلحي جماعة "بوكو حرام" المتطرفة الذين احتجزوهم لعدة أشهر أو سنوات شمال شرقي البلاد.

المصدر: أ ف ب