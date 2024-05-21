بوريل يعلن توقيع اتفاقية تعاون في مجال الدفاع والأمن بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن توقيع اتفاقية تعاون في مجال الدفاع والأمن بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا.

وكتب بوريل عبر حسابه على منصة "إكس": "مثل هذه الشراكة ستعزز استدامة هذا البلد، وستسمح لنا بحل المشاكل الأمنية المشتركة معا، وستجعل تعاوننا أكثر فعالية، وستفسح لنا مجالات جديدة للتعاون".

Moldova is the first country to sign a Security & Defence Partnership with the EU.



This partnership will enhance the country's resilience.



It will allow to jointly address common security challenges, make our engagement more effective and explore new areas of cooperation. pic.twitter.com/LXFurbs6oa — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 21, 2024

وأكد بوريل أيضا أن مولدوفا هي أول بلد يبرم مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة Politico بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم في 25 يونيو المقبل، بدء المفاوضات الرسمية بشأن قبول مولدوفا وأوكرانيا في عضوية الاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن دول الاتحاد أعلنت عن هذه النية في ديسمبر 2023، ولكن تم تأجيل القرار بسبب عدم موافقة هنغاريا والمخاوف من أن تصبح مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي موضوعا رئيسيا خلال انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في الفترة من 6 إلى 9 يونيو.

المصدر: منصة "إكس"