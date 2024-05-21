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بوريل يعلن توقيع اتفاقية تعاون في مجال الدفاع والأمن بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا

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بوريل يعلن توقيع اتفاقية تعاون في مجال الدفاع والأمن بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا
Gettyimages.ru
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أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن توقيع اتفاقية تعاون في مجال الدفاع والأمن بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا.

وكتب بوريل عبر حسابه على منصة "إكس": "مثل هذه الشراكة ستعزز استدامة هذا البلد، وستسمح لنا بحل المشاكل الأمنية المشتركة معا، وستجعل تعاوننا أكثر فعالية، وستفسح لنا مجالات جديدة للتعاون".

وأكد بوريل أيضا أن مولدوفا هي أول بلد يبرم مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة Politico بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم في 25 يونيو المقبل، بدء المفاوضات الرسمية بشأن قبول مولدوفا وأوكرانيا في عضوية الاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن دول الاتحاد أعلنت عن هذه النية في ديسمبر 2023، ولكن تم تأجيل القرار بسبب عدم موافقة هنغاريا والمخاوف من أن تصبح مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي موضوعا رئيسيا خلال انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في الفترة من 6 إلى 9 يونيو.

 

المصدر: منصة "إكس"

 

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