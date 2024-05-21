بوتين يناقش مع ميرضيائيف التوسيع اللاحق للتعاون بين روسيا وأوزبكستان

أجرى رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف محادثة هاتفية، ناقشا خلالها زيادة توسيع التعاون وتعزيز الشراكة بين موسكو وطشقند لاحقا.

أعلن ذلك المكتب الصحفي للرئاسة الأوزبكية، وجاء في بيان المكتب: "في 21 مايو، أجرى الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، محادثة هاتفية مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. وتمت مناقشة قضايا زيادة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين أوزبكستان وروسيا وتعزيز علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل".

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وأشار البيان إلى أن الرئيسين، ركزا الاهتمام خلال الاتصال بشكل خاص على زيادة حجم التجارة وتنفيذ مشروعات التعاون بين الشركات الرائدة.

وذكر البيان كذلك، أنه تمت مناقشة سير تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد اجتماعات القمة والجدول الزمني للفعاليات الثنائية المقبلة.

المصدر: تاس