 
مباشر

بعد تنصيب لاي.. الصين تحذر من أن استقلال تايوان هو "طريق مسدود"

أخبار العالم

بعد تنصيب لاي.. الصين تحذر من أن استقلال تايوان هو
AP
مراسم تنصيب لاي تشينغ-تي رئيسا جديدا لتايوان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xkof

حذرت الصين اليوم الاثنين من أن السعي لاستقلال تايوان هو "طريق مسدود"، وذلك بعيد تنصيب لاي تشينغ-تي رئيسا جديدا للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

إقرأ المزيد
رئيس تايوان الجديد يدعو الصين إلى
رئيس تايوان الجديد يدعو الصين إلى "وقف الترهيب السياسي والعسكري"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن "استقلال تايوان هو طريق مسدود.. لا يهم بأي شكل أو تحت أي شعار، البحث عن استقلال تايوان والانفصال (عن الصين) محكوم بالفشل".

وكان لاي أدى اليمين الدستورية في وقت مبكر اليوم الاثنين، وقال في خطاب التنصيب إن على الصين "أن توقف ترهيبها السياسي والعسكري ضد تايوان وأن تتقاسم معها المسؤولية العالمية بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وكذلك المنطقة بأسرها"، مضيفا أن تايبيه ترفض "الخضوع لتأثير قوى خارجية".

وسبق أن وصف لاي تشينغ-تي المنتمي مثل الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ-وين إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، نفسه بأنه "عامل براغماتي من أجل استقلال تايوان". 

ومنذ ذلك الحين خفف من حدة خطابه، مدافعا عن الحفاظ على "الوضع الراهن" في مضيق تايوان. ويقول الآن إن عملية الاستقلال ليست ضرورية لأن الجزيرة تتمتع أصلا بذلك بحكم الأمر الواقع.

وأثارت مواقف لاي غضب بكين التي وصفته بأنه "انفصالي خطير" يقود تايوان إلى "الحرب والانحدار".

وبالتزامن مع تولي لاي مقاليد السلطة في تايوان أعلنت الصين أنها ستفرض عقوبات على ثلاث شركات دفاع أمريكية بسبب مبيعاتها من الأسلحة لتايوان.

المصدر: أ ف ب

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا