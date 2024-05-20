بعد تنصيب لاي.. الصين تحذر من أن استقلال تايوان هو "طريق مسدود"

حذرت الصين اليوم الاثنين من أن السعي لاستقلال تايوان هو "طريق مسدود"، وذلك بعيد تنصيب لاي تشينغ-تي رئيسا جديدا للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن "استقلال تايوان هو طريق مسدود.. لا يهم بأي شكل أو تحت أي شعار، البحث عن استقلال تايوان والانفصال (عن الصين) محكوم بالفشل".

وكان لاي أدى اليمين الدستورية في وقت مبكر اليوم الاثنين، وقال في خطاب التنصيب إن على الصين "أن توقف ترهيبها السياسي والعسكري ضد تايوان وأن تتقاسم معها المسؤولية العالمية بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وكذلك المنطقة بأسرها"، مضيفا أن تايبيه ترفض "الخضوع لتأثير قوى خارجية".

وسبق أن وصف لاي تشينغ-تي المنتمي مثل الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ-وين إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، نفسه بأنه "عامل براغماتي من أجل استقلال تايوان".

ومنذ ذلك الحين خفف من حدة خطابه، مدافعا عن الحفاظ على "الوضع الراهن" في مضيق تايوان. ويقول الآن إن عملية الاستقلال ليست ضرورية لأن الجزيرة تتمتع أصلا بذلك بحكم الأمر الواقع.

وأثارت مواقف لاي غضب بكين التي وصفته بأنه "انفصالي خطير" يقود تايوان إلى "الحرب والانحدار".

وبالتزامن مع تولي لاي مقاليد السلطة في تايوان أعلنت الصين أنها ستفرض عقوبات على ثلاث شركات دفاع أمريكية بسبب مبيعاتها من الأسلحة لتايوان.

المصدر: أ ف ب