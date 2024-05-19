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الجهاد الإسلامي تؤكد تضامنها مع إيران في هذه الظروف الصعبة

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الجهاد الإسلامي تؤكد تضامنها مع إيران في هذه الظروف الصعبة
Legion-Media
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عبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ببيان أنها تتابع بقلق التطورات المحيطة بالحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكدة تضامنها مع إيران في هذه الظروف الصعبة.

وجاء في بيان صدر عن الحركة يوم الأحد: تلقينا بقلق بالغ الأنباء عن الحادثة التي تعرضت لها الطائرة المروحية التي تقل فخامة الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما.

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وأضاف البيان: إزاء هذا الحادث الأليم، نعبر عن كامل تضامننا مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، شعبا وقيادة وحكومة، ونسأل الله تعالى أن يكتب السلامة والعافية للرئيس ومساعديه، وأن يكلل جهود البحث عنهم بالأخبار الطيبة.

المصدر: RT

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