علييف يصف الصداقة الإيرانية الأذربيجانية بعامل استقرار في المنطقة

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، خلال حفل افتتاح مجمعات الطاقة الكهرومائية على نهر أراز، إن الصداقة الإيرانية الأذربيجانية عامل مهم للاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

وأضاف علييف في كلمة ألقاها خلال حفل تشغيل المجمع الذي حضره الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي: " تعتبر الصداقة والأخوة الإيرانية الأذربيجانية، عاملا مهما في الاستقرار وتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة في المستقبل. وفي جميع المنظمات الدولية، التي نحن أعضاء فيها، ندعم بعضنا البعض وسنواصل القيام بذلك لاحقا. واليوم يرى العالم كله مدى قوة الصداقة الإيرانية الأذربيجانية. هذه الصداقة لها جذور عميقة وتاريخ عميق. على مدى قرون، عاش الشعبان الإيراني والأذربيجاني وعملا معا، واليوم، أعتقد أن العلاقات بين الدولتين، المبنية على هذا الأساس المتين، وصلت إلى أعلى مستوياتها".

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وأشار علييف إلى أنه توجد، لدى باكو وطهران خطط كبيرة في قطاع الطاقة.

وقال: "نخطط هنا لبناء محطتين للطاقة الكهرومائية بقدرة 280 ميغاوات. إن التقاسم المتساوي لقدرات الطاقة سيجلب أيضا فوائد إضافية لكلا البلدين - أذربيجان وإيران. لا شك في أن افتتاح مجمع جيز جالاسي للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع خودافرين للطاقة الكهرومائية، يعتبر حدثا تاريخيا".

المصدر: نوفوستي